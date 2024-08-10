Erman Toroğlu Galatasaray'ı karıştıracak bilgiyi açıkladı

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Erman Toroğlu Galatasaray'ı karıştıracak bilgiyi açıkladı

Erden Timur Galatasaray'daki Erden Timur rahatsızlığını anlattı.

Süper Lig’de ilk haftanın ilk maçında son şampiyon Galatasaray sahasında Hatayspor ile kozlarını paylaştı.

RAMS Park’ta oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 2-1 mağlup ederek sezonu 3 puan ile açtı.

Alınan galibiyet camiayı sevindirsede ortaya koyulan kötü performans ve transferlerin gecikmesi eleştirilere sebep oldu.

Dursun Özbek ve yönetiminin başarısız olduğu söylenirken taraftarlar bu durumu Erden Timur’un yokluğuna bağladı.

Taraftarlar Erden Timur’un dönmesini isterken ünlü yorumcu Erman Toroğlu’ndan flaş bir iddia ortaya atıldı.

Toroğlu, sarı-kırmızılı futbolcularında Erden Timur’un yokluğundan rahatsız olduğunu açıkladı.

Erman Toroğlu’nun açıklaması şu şekilde:

"Galatasaraylı futbolcuların Erden Timur ile arası iyiydi, hatta aralarında 'Keşke Erden Timur gitmeseydi' diyenler varmış. Göreceğiz bakalım neler olacak. Galatasaray için faydalı bir adamdı Erden Timur, onu daha çok ararlar. Ama onu yiyecekleri belliydi. Mauro Icardi de değişimden bahsetmiş

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