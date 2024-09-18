Erman Toroğlu hedef tahtasına oturttu

Trendyol Süper Lig’in 3. Hafta erteleme maçında son şampiyon Galatasaray, Gaziantep FK ile karşı karşıya geldi. RAMS Park’ta oynanan mücadeleden sarı-kırmızılılar 3-1 galip ayrıldı.

Galatasaray’a galibiyeti getiren goller, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün ve Michy Batshuayi’den geldi. Gaziantep FK’nin tek golün ise Furkan Soyalp attı.

Bu sezon Süper Lig’de oynadığı 5 maçtan da galip ayrılan Galatasaray liderlik koltuğuna otururken Gaziantep FK ise 3 puanla 14. sırada kaldı.

BARIŞ ALPER YILMAZ'IN GOLÜNDE EL Mİ VAR?

Gaziantep FK teknik direktörü Selçuk İnan maç sonu yaptığı basın toplantısında VAR’a isyan ederek Barış Alper’in golünün detaylı incelenmediğini ifade etti.

Barış Alper’in golündeki el tartışmaları gündeme otururken eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu’ndan pozisyona dair flaş bir değerlendirme geldi.

"VAR HAKEMİ NE YAPIYOR"

Golün iptal edilmesi gerektiğini belirten Erman Toroğlu açıklamasında, “Galatasaray'ın Barış'la bulduğu ilk golün iptal edilmesi gerekiyordu. Kola temas var. Hakem görmeyebilir. VAR hakemi ne yapıyor? Derbide böyle karar veremezsin" sözlerini sarf etti.