Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar barıştı! İki isim hasret giderdi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu ile Ahmet Çakar barıştı! İki isim hasret giderdi

Türk futbol dünyasının önemli iki yorumcusu Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar uzun yıllardır devam eden küslüğünü sona erdirdi. İki isim birlikte görüntü verirken Çakar, Toroğlu'nun elini öptü.

Uzun yıllardır küs olan Ahmet Çakar ve Erman Toroğlu barıştı. Türk futbolunun deneyimli yorumcuları Erman Toroğlu ve Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu önünde bir araya gelmişti.

İki isim eski günlerdeki gibi bir fotoğraf çektirdiler. Bu buluşma, her iki ismin de sosyal medya hesaplarında paylaştı.

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İki isim akşam saatlerinde yeniden bir araya geldi. Yıllar süren küslük sonrası iki isim birlikte yemek yedi. O anları Gazeteci Atilla Türker sosyal medya hesabından paylaştı.

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Yıllar süren kırgınlığı unutan iki isim birbirlerine sarıldı. Ahmet Çakar, Erman Toroğlu'nun elini öptü.

Çakar , Toroğlu ile ilgili olarak 'Ben onun yanında büyüdüm yanlış yaptım o beni affetti, büyük iyilikleri maddi manevi güzellikleri oldu benim abimdir, her kim ki alemde meşru, gayri meşru cümle kurar beni bulur karşısında' dedi.

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