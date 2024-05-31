Erman Toroğlu ligi dizayn eden asıl kulübü canlı yayında açıkladı

Kıran kırana geçen Trendyol Süper Lig Galatasaray’ın 24. Şampiyonluğu ile sona erdi.

Ezeli rakibi Fenerbahçe ise 99 puanla Galatasaray’ın arkasında sezonu 2. Sırada bitirdi.

FENERBAHÇE'Yİ ŞAMPİYONLUKTAN ETTİLER

Sarı-lacivertliler bu sezon ki tek ve şampiyonluğa mal olan yenilgisini sahasında Trabzonspor karşısında aldı.

ANKARAGÜCÜ'NÜ DÜŞÜRDÜLER

Şampiyonun belirlenmesinde büyük pay sahibi olan bordo-mavililer ayrıca Ankaragücü'nü de mağlup ederek Konyaspor'u ligde tutarken Başkent ekibinin düşmesine sebep oldu

Oluşan bu ilginç tablo sonrası ünlü yorumcu Erman Toroğlu’ndan flaş bir açıklama geldi.

"ŞAMPİYONU DA DÜŞENİ DE BELİRLEDİ"

Erman Toroğlu canlı yayında yaptığı açıklamada, "Bu sene ligdeki puan cetvelini ki dizayn etti? Kim biliyor musun? Trabzonspor, Çok enteresan helal olsun ama çok etkili takımdı bu sene. Şampiyonu belirledi, düşeni belirledi. Onun için ben her zaman söylerim Trabzonspor hep olmalı" dedi.