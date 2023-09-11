Erman Toroğlu Mehmet Büyükekşi'ye sordu: Maşallah beyefendi! Sana bu aklı kim verdi?

A Milli Takım'ın Ermenistan'la Eskişehir'de berabere kalması ve ardından TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin açıklamaları tartışma yaratırken, Erman Toroğlu Sabah gazetesindeki yazısında çarpıcı ifadeler kullandı.

Toroğlu, "Yalnız beyler balık baştan kokar! Neden? Futbol Federasyonu Başkanı, Hürriyet'e konuşmuş, kendisi ve yönetimi çok masum, herkes hatalı ve suçlu. Maşallah beyefendi!" dedikten sonra özetle şunları yazdı:

Şimdi ben kendisine soruyorum; öyle bir maç oynanacak ki belki de final. Böyle bir maçı Eskişehir Stadı'nın o zemininde oynatmak kimin aklı? Şimdi burada biraz duralım... Eskişehir takımını ve seyircisini çok severim. Dünyada en çok gürültü yapan, en tempolu seyirci onlardır. Meşhur amigoları Orhan sayesinde, bir de futbol şehridir. Ona bir şey demiyorum. Stadın kendisi de güzeldir, ona da bir şey demiyorum. Ama zemin berbat.

Bak Federasyon Başkanı, bu işi tam bilmeyebilirsin. İyi takım, iyi zeminde oynar. Bizim takım, Ermenistan takımına göre daha kaliteli. Ermenistan takımı ne yapacak? Mücadele edecek, bizi bozacak. Peki Ermenistan takımı bizi nasıl bozar? 1-Koşar, 2-Saha zemininden takımı bozar. Çünkü bu tarz saha zeminleri gol yapacak, iyi oynayacak takım için iyi değildir. Bozacak takımlar için iyidir. Takım kaptanın bile haklı olarak zeminden bahsetti.

Peki sana bu aklı kim verdi?

A-Yönetim kurulu

B-Sen

C-Futbol Şube Sorumlusu Hamit Altıntop

D-Stefan Kuntz

E-Siyasi

F-Hiçbiri

Bana bunun cevabını verebilir misin? Çok büyük bir fırsat kaçırdık ve bunun baş sorumlusu sen ve yönetim kurulu.

Zaten takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da en ağır şekilde hepinizi eleştirdi, hem Türkiye Futbol Federasyonu olarak sizi hem de teknik kadroyu. Helal olsun ona, ne de olsa Avrupa'da yetişti, sağa sola oynamıyor.

