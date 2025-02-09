Erman Toroğlu "Mertens pozisyon hırsızlığı yaptı"

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu "Mertens pozisyon hırsızlığı yaptı"

Adana Demirspor'un Galatasaray maçında sahadan çekilmesinin ardından Erman Toroğlu olayı değerlendirdi.

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Maçın ardından Erman Toroğlu Ekol Tv ekranlarından açıklama yaptı.

Toroğlu "Bu tip şeylerde bir spor adamı olarak takımların sahadan çekilmesine karşıyım ama hocam artık buraya geldi ayıp ya. İkisi her haltı yiyecekler diğerleri figüran olup oynayacaklar. Yok ya bir kişiliğinizi ortaya koyun ya! Bu pozisyon hırsızlığı. Hakem olmak kolay değil. Mertens'i seyredeceksin nasıl alıyor penaltıyı.

Bundan birkaç hafta önce Fenerbahçe maçında 60'a kadar 0-0 giden Adana'nın daha iyi oynadığı Fener maçında bir kırmızı kart ile 4 yediğin maçta sahadan çekilmedin şimdi 30.dakika sahadan çekiliyorsun. Kime anlatıyorsunuz abi talimatın nerden geldiği belli zaten." ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Antalya'da puanlar paylaşıldı
Antalya'da puanlar paylaşıldı
Galatasaraylı çocuk gözyaşlarını tutamadı!
Galatasaraylı çocuk gözyaşlarını tutamadı!
Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti
Okan Buruk'tan Murat Sancak'ın açıklamalarına yanıt! Adana Demirspor sahadan çekilmişti
Hollanda’da imam eğitimi gündemde
Hollanda’da imam eğitimi gündemde
Adana Demirspor kaptanından çarpıcı penaltı yorumu
Adana Demirspor kaptanından çarpıcı penaltı yorumu