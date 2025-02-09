Erman Toroğlu "Mertens pozisyon hırsızlığı yaptı"

Adana Demirspor, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Galatasaray ile yaptığı maçta sahadan çekildi. Maçın ardından Erman Toroğlu Ekol Tv ekranlarından açıklama yaptı.

Toroğlu "Bu tip şeylerde bir spor adamı olarak takımların sahadan çekilmesine karşıyım ama hocam artık buraya geldi ayıp ya. İkisi her haltı yiyecekler diğerleri figüran olup oynayacaklar. Yok ya bir kişiliğinizi ortaya koyun ya! Bu pozisyon hırsızlığı. Hakem olmak kolay değil. Mertens'i seyredeceksin nasıl alıyor penaltıyı.

Bundan birkaç hafta önce Fenerbahçe maçında 60'a kadar 0-0 giden Adana'nın daha iyi oynadığı Fener maçında bir kırmızı kart ile 4 yediğin maçta sahadan çekilmedin şimdi 30.dakika sahadan çekiliyorsun. Kime anlatıyorsunuz abi talimatın nerden geldiği belli zaten." ifadelerini kullandı.