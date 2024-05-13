Erman Toroğlu Mourinho'yu duyunca dayanamadı. Olacakları tek tek anlattı

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Erman Toroğlu Mourinho'yu duyunca dayanamadı. Olacakları tek tek anlattı
Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'ye gelmesi halinde yaşanacakları açıkladı.

Fenerbahçe'de başkanlığa aday olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım, seçilmesi halinde teknik direktörlük görevine Jose Mourinho'yu getireceğini ilan etti.

Dünyaca ünlü Portekizli çalıştırıcının, Fenerbahçe'nin başına geçme ihtimali, ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu'nu heyecanlandırdı.

Erman Toroğlu, Jose Mourinho ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

Jose Mourinho-Fenerbahçe birlikteliğinde yaşanması muhtemel olayları Erman Toroğlu şu sözlerle anlattı:

"Fenerbahçe takımının başında "Gel dediler geldim, git dediler gittim" diyen bir teknik direktör olmamalı. Öyle bir teknik direktör gelmeli ki, kimse bir şey söyleyememeli."

"Yöneticiler, bir teknik direktör getirecekler gerektiği yerde denetleyip onu yönlendirecekler. Ama bunu yapmak için futbol bilgisi olan yöneticilere sahip olman gerekiyor."

"Jose Mourinho'yu bugün getirdiğini düşün, bu yönetim kurullarıyla kedinin fareyle oynadığı gibi oynar. Mourinho'yu denetleyebilecek adam varsa getir. O adam var mı? Mourinho seni parmağında oynatır. Sonra da Mourinho'ya sallarsın. Onu getirmekle iş bitmiyor. Bu hocayı getirdiğin zaman Türkiye'de nasıl şartlar sağlayacaksın. Tesisler, altyapılar, antrenörler…"

"Jose Mourinho şu an kendi ekibiyle Fenerbahçe'yi izleyecek. Ancak sadece Fener'i değil, Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Trabzonspor'u izleyecek. Sonra diyecek ki bu adamlar benim işime yarar. Mourinho'nun Fenerbahçe'den alacağı paranın önemi yok. Sonradan çıkaracağı hesap ne kadar? Önemli olan bu."

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