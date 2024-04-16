Erman Toroğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu SKY Spor Youtube kanalında katıldığı bir programda Okan Buruk ve İsmail Kartal arasında bir kıyaslama yaptı.

Okan Buruk’un değişikliklerinin skora direkt etki ettiğini söyleyen Erman Toroğlu açıklamasında, "Futbolcu ve hoca tecrübesiyle Okan Buruk, İsmail Kartal'a göre önde. Fenerbahçeli futbolcular sakatlanıyorsa sorun ya yapılan idmanlardan dolayı teknik ekipte ya da doktorlarda. Okan, İsmail'e göre daha iyi netice alıyor. Yaptığı değişiklikler skore direkt etki ediyor. İsmail ne yapıyor? Beyaz kazak giyip totem yapıyor. Böyle ilerleyemezsin. Rakip hocaya yönelik açıklama yapma sen kendi takımına bak" ifadelerini kullandı.

Puan farkının böyle gitmesi halinde derbide Galatasaray’ın daha gergin olacağını söyleyen ünlü yorumcu, "Galatasaray'ın maçları Fenerbahçe'nin maçlarına göre 1 tık daha rahat gözüküyor. Bu puan farkıyla Galatasaray önde giderse Rams Park'da gerginlik yaşayacak takım Galatasaray olur. Çünkü 'Ya kaybedersem' düşüncesi oluşacak. Kadıköy'de Galatasaray şampiyon oldu tersi oluşabilir mi? Futbolda her şey mümkün" dedi.