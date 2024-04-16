Erman Toroğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu Okan Buruk ve İsmail Kartal arasındaki farkı açıkladı
Süper Lig'de şampiyonluk yarışı tam gaz devam ederken Erman Toroğlu'ndan ilginç bir yorum geldi.

Ünlü yorumcu Erman Toroğlu SKY Spor Youtube kanalında katıldığı bir programda Okan Buruk ve İsmail Kartal arasında bir kıyaslama yaptı.

gieyaxoxeaebpfl.jpg

Okan Buruk’un değişikliklerinin skora direkt etki ettiğini söyleyen Erman Toroğlu açıklamasında, "Futbolcu ve hoca tecrübesiyle Okan Buruk, İsmail Kartal'a göre önde. Fenerbahçeli futbolcular sakatlanıyorsa sorun ya yapılan idmanlardan dolayı teknik ekipte ya da doktorlarda. Okan, İsmail'e göre daha iyi netice alıyor. Yaptığı değişiklikler skore direkt etki ediyor. İsmail ne yapıyor? Beyaz kazak giyip totem yapıyor. Böyle ilerleyemezsin. Rakip hocaya yönelik açıklama yapma sen kendi takımına bak" ifadelerini kullandı.

okan-buruk-ismail-kartal-aa-arsiv-2160152.jpg

Puan farkının böyle gitmesi halinde derbide Galatasaray’ın daha gergin olacağını söyleyen ünlü yorumcu, "Galatasaray'ın maçları Fenerbahçe'nin maçlarına göre 1 tık daha rahat gözüküyor. Bu puan farkıyla Galatasaray önde giderse Rams Park'da gerginlik yaşayacak takım Galatasaray olur. Çünkü 'Ya kaybedersem' düşüncesi oluşacak. Kadıköy'de Galatasaray şampiyon oldu tersi oluşabilir mi? Futbolda her şey mümkün" dedi.

İlgili Haberler
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
Rafael Nadal Barcelona'da ortaya çıktı. Dönüşü muhteşem oldu
Rafael Nadal Barcelona'da ortaya çıktı. Dönüşü muhteşem oldu
Aziz Yıldırım'ın parası kayboldu. Kimse nereye gittiğini bilmiyor
Milli oyuncudan kötü haber. Sezonu kapattı
Milli oyuncudan kötü haber. Sezonu kapattı
Ergin Ataman'ın rakibi belli oldu. Tarihi maçı kazandılar
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ABD'den ünlü isimle yaptığı paylaşım olay oldu. 'Eğlenmek istiyoruz'
Ali Koç'un eşi Nevbahar Koç'un ABD'den ünlü isimle yaptığı paylaşım olay oldu. 'Eğlenmek istiyoruz'
Hakem VAR kararının nedenini hoparlörle tüm stada açıkladı. Tribünde bir kişi bile itiraz edemedi
Galatasaray sahasında 3-0 yenildi
VAR kayıtları açıklandı. Yabancı hakemin Fenerbahçe'ye neden penaltı verdiği ortaya çıktı
Son Haberler
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti Spor
Ekrem İmamoğlu gitti. Anadolu Efes EuroLeague'ye veda etti
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı Yerel Haberler
Irmakta sürüklenen ineği, itfaiye ve AFAD kurtardı
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar Yerel Haberler
Yol kapatma tartışmasında başkana saldırmaya kalktılar
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı Gündem
FETÖ üyesi eski emniyet müdürü Fethiye'de yakalandı
Dev gemi iskeleye böyle çarptı Gündem
Dev gemi iskeleye böyle çarptı
Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı Video
Dudaklarına dolgu yaptıran bir erkek sosyal medyada tepki topladı
Efsane başkanın eşi vefat etti Gündem
Efsane başkanın eşi vefat etti