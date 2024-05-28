Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu 'pembe' dedi ortalık karıştı. Galatasaraylılar çok kızdı

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, Galatasaray'ın şampiyonluğundaki ana etkeni açıkladı.

Süper Lig'de 2023-24 sezonu Galatasaray'ın şampiyonluğu ile noktalandı. 38 hafta sonunda 102 puan toplayan Sarı-Kırmızılı ekip, 24. şampiyonluğuna kavuştu. Takipçisi Fenerbahçe ise 99 puanla ikinci sırada kaldı.

Ünlü spor yorumcusu, eski hakem Erman Toroğlu, Skyspor'un YouTube kanalında yaptığı sezon değerlendirmesinde Galatasaraylılar'ı kızdırdı.

Toroğlu, "Galatasaray’ı, Fenerbahçe’den 3 puan önde götürüp şampiyon yapan ana etken neydi sizce?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Futbol Federasyonu, Galatasaray’a biraz pembe baktı Fenerbahçe’ye biraz gri baktı hocam bana göre… Gibi geldi bana!"

Bu ifade Sarı-Kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu. Kendilerine federasyon tarafından haksızlık yapıldığını düşünen Sarı-Lacivertli taraftarlar da Erman Toroglu'nun yorumunu beğeni yağmuruna tuttu.

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