Erman Toroğlu 'şeytan üçgeni' dedi. Kulüp başkanına ağzına geleni söyledi

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Erman Toroğlu 'şeytan üçgeni' dedi. Kulüp başkanına ağzına geleni söyledi

Erman Toroğlu Murat Özkaya'ya yüklendi.

38 hafta süren Süper Lig’de nefes kesen onca mücadelenin ardından sona gelindi.

Süper Lig2in son haftasında Konyaspor’u deplasmanda 3-1 mağlup eden Galatasaray 102 puana ulaşarak rekor kıran Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’nin 3 puan üstünde 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

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EYÜPSPOR BAŞKANI DA GİTTİ

Karşılaşmada son düdüğün çalmasının ardından statta büyük bir sevinç yaşanırken ilginç bir isim de kameralara yakalandı.

1. Lig’i lider bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor’un başkanı ve fanatik Galatasaraylılığı bilinen Murat Özkaya’da maçı statta izledi ve şampiyonluk kutlamalarına katıldı.

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"HASTA GALATASARAYLI"

Yaşanan bu olayın ardından Erman Toroğlu’nun sözleri yeniden gündem oldu. Toroğlu Murat Özkaya, Galatasaray ve Pendikspor ilişkisi hakkında “Murat Özkaya, Eyüpspor'un başkanı. Pendikspor'da etkili. Adam hasta Galatasaraylı. Mesela Pendik ligde kaldı. İlk maç Pendik-Galatasaray. İkinci maç Eyüp-Galatasaray. Şaka gibi ya” demişti.

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