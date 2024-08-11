Erman Toroğlu talimat skandalını açıkladı

Abdülkadir Aydoğan
Erman Toroğlu talimat skandalını açıkladı

Yorumcu Erman Toroğlu, yayıncı kuruluşun TRİO ekibinin talimat ile yorum yaptığını iddia etti. Bu iddia gündeme bomba gibi düştü.

Ekol TV'nin yeni yorumcusu Erman Toroğlu, Galatasaray-Hatayspor maçı sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Toroğlu, yayıncı kuruluştaki kişilerin talimatla yorum yaptığını iddia etti ve Batshuayi pozisyonunun ofsayt ile alakası olmadığını belirtti.

TRİO’da yorum yapan hakemlerle ilgili iddialarda bulunan Toroğlu, "Yayıncı kuruluştaki arkadaşlar, komiteler değişince bunların su yolları değişti. Bunlar yorum yaparken bile suratları tuhaf. Batshuayi'nin pozisyonunun ofsayt ile alakası yok! Bunlar, telefonla 'bunu söyle' diye talimat alıyorlar." dedi.

Erman Toroğlu'nun bu yorumu sosyal medyada gündem oldu.

TRİO EKİBİ 'OFSAYT' DEMİŞTİ
Erman Toroğlu’nun bahsettiği Batshuayi pozisyonuyla ilgili TRİO ekibi ofsayt yorumunda bulundu.

Batshuayi’nin aktif alanda olduğunu ifade eden yorumcular, bunun bir hakem yorumu olduğunu ve VAR’ın devreye girmemesinin doğru olacağını iddia etti.

TRİO ekibi ise Erman Toroğlu'nun yorumları ile ilgili şu ana kadar herhangi bir açıklama yapmadı.

Ekibin önümüzdeki günlerde Erman Toroğlu'na yanıt vermesi bekleniyor.

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