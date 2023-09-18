Erman Toroğlu zayıf diye dalga geçilen Galatasaraylı yıldız ismi açıkladı

Erman Toroğlu, Sarı-kırmızılı takımın bu sezonki yeni transferleri yorumlarken “Ziyech zayıf diye dalga geçiyorlardı. Bugün Ziyech’in çektiği şutu kendi takımında bir oyuncu yapsa muhtemelen ayağını sahada bırakıp sedye ile dışarı çıkardı.” ifadelerini kullandı.

İşte Erman Toroğlu'nun Galatasaray değerlendirmesi:

"Kerem Demirbay çok faydalı işler yapıyor. Tam bir asker."

"Dimata'ya sarı kart vermek gerekiyor. O zannediyor ki, "Abdülkerim ayağını atacak, bana takacak." ama Abdülkerim uyanık. Onun öyle yapacağını hissediyor, iki ayağını da yere yapıştırıyor. Öyle olunca da Dimata gelip ayağını takıyor."

"Bana bir haber geldi. İsim vermeyeceğim. Bir kulübün seyahatlerinde eski bir hakem fazla gözükmeye başlamış. Doğru değil. Bu kadar konuşayım."



