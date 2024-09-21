Erman Toroğlu'na sürpriz oldu

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Erman Toroğlu'na sürpriz oldu

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde ilk yarıyı sarı-kırmızılılar 2-0 önde kapatırken Erman Toroğlu bu sonucu beklemediğini söyledi

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.

Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar içeriye 2-0 önde girdi.

Galatasaray'ın gollerini 20. dakikada Livakovic (KK) ve 28. dakikada Dries Mertens kaydetti.

İlk yarıda son düdüğün çalması ile beraber konuşan ünlü yorumcu Erman Toroğlu flaş ifadelerde bulundu.

“Derbide ilk yarıda böyle bir skor beklemiyordum. Fenerbahçe'nin ikili mücadelelerde daha baskılı olacağını düşünüyordum.”

"İkinci yarı nasıl yapacaklar merak ediyorum. Mourinho'nun kucağında 2 tane çocuk var. Saldırsan arka tarafın ne yapacak? Galatasaray'ın her an gol pozisyonuna girecek adamları var"

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