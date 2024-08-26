Erman Toroğlu'ndan Çaykur Rize Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler

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Erman Toroğlu'ndan Çaykur Rize Fenerbahçe maçı sonrası olay sözler

Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Çaykur Rizespor'u 5-0 yendiği maçtan sonra çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerahçe'nin deplasmanda 5-0 kazandığı Çaykur Rizespor maçı sonrası kaleci Gökhan Akkan'la ilgili olay sözler söyledi.

Toroğlu, Ekol TV'de yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

“İyi, kötü, çirkin diye bir film vardı. İyi Fred, kötü Gökhan, çirkin seyircinin Gökhan'a yaptığı ıslık! Satın alınan bir kaleci bu pozisyonlarda bu kadar golleri yemez.

Başta Galatasaraylılar olmak üzere… Demek ki şu var; takımlar kalecileri satın alıyorlar, bunlardan şüphelendiklerine göre… Golü sadece kaleci yemez takım da yer.”

Maçta Fenerbahçe'nin 2 penaltısının da verilmediğini ileri süren Toroğlu, "Oosterwolde'ye yapılan müdahale penaltı. Görüntüler net değil, ama Fred'e bir müdahale var ise o pozisyon da penaltı" dedi.


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