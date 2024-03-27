Erman Toroğlu'ndan Fatih Terim'in hayallerini yıkan açıklama. Her şeyden çok istiyordu

Skyspor Youtube kanalında gündemi değerlendiren ünlü yorumcu Erman Toroğlu Türkiye Futbol Federasyonu olmak istediği iddia edilen Fatih Terim hakkında bomba açıklamalarda bulundu.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin günlerinin sayılı olduğunu söyleyen Erman Toroğlu Fatih Terim’in harekete geçtiğini aktardı.

İşte Erman Toroğlu’nun sözleri:

"Fatih hoca da oradan futbolcularına demiş ki bana TFF başkanlığı teklif edildi. Fatih Terim, Yunanistan'da TFF Başkanı olmak için kendini pazarlıyor. Fatih Terim'den TFF Başkanı olmaz. Fatih Terim köküne kadar taraf. Oynarken ve milli takımdayken Galatasaray olayını çok öne çıkarıp Fenerbahçeli ve Beşiktaşlılarla kavga eden bir isim"