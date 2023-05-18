Erman Toroğlu'ndan flaş Arda Güler iddiası. Fenerbahçeliler kahrolacak

Fenerbahçe, Trabzonspor'u Kadıköy'de 3-1 yenerken maçın öne çıkan isimlerinden biri de Arda Güler oldu.

Sarı lacivertli takımı galibiyeti getiren golleri Batshuayi, Peres ve Valencia attı.

Trabzonspor'un tek golü ise Trezeguet'in penaltı vuruşuyla geldi.

Maçın en iyilerinden biri de sarı lacivertli takımın genç oyuncusu Arda Güler'di.

Arda Güler'in özellikle ilk golde Batshuayi'ye yaptığı asist maçın en önemli anı oldu.

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, maçtan sonra çarpıcı bir iddiada bulundu.

Toroğlu, A Spor'daki programda "Fenerbahçe Teknik Direktörü Jesus sezon başından beri Arda Güler'i sürekli oynatsaydı Fenerbahçe şu anda 5 puan daha fazla almış olurdu" dedi.