Erman Toroğlu'ndan flaş Fenerbahçe sözleri. Hatayspor maçından sonra anlattı

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Hatayspor'u deplasmanda 2-0 yendiği maçla ilgili olarak çarpıcı saptamalarda bulundu.

Hatayspor'un direnç gösteremediğini, Fenerbahçe'nin istediklerini yaparak 2-0 öne geçtiğini belirten Toroğlu, bazı oyuncuların kaçak dövüştüğünü ileri sürdü.

Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe'de maç içinde oyunun yükü bazı futbolcularda daha fazla, bazılarında ise daha az oluyor. Tekniğine güvenen futbolcular, maalesef biraz kaçak dövüşüyor. Bunu Hatayspor'a karşı yapabilirsiniz ancak diğer maçlarda daha zor olur. Nitekim Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalindeki Ankaragücü müsabakasında bunu açık bir şekilde gördük."

Toroğlu maçın hakemi Atilla Karaoğlan için ise "Aynı diğer hakemlerimiz gibi inanılmaz derecede pozisyonların içinde kalıyor. Bu hakemler, futbolcuların oyun alanlarını ve oyun sahalarını rahatsız ediyorlar. Futbolcular neredeyse "Çekilin kardeşim de oynayalım" diyecekler" yorumunu yaptı.