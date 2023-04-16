Erman Toroğlu: O penaltıyı ben vermem

Eski hakem ve yorumcu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'nin Ankaragücü karşısındaki penaltıyı değerlendirdi.
Toroğlu, şu ifadeleri kullandı:
- Fenerbahçeli oyuncu kendini yere atıyor. Ankaragücü oyuncusu da üzerine düşüyor. Ben penaltı vermem. Ankaragücü oyuncusu akıllı olacak. İstanbul'da oynuyorsun.
- Ondan evvel Arao'nun Ankaragücü futbolcusunun ceza alanında düşürmesi var. Bunu vermiyorsan, Fenerbahçe'ninkini hiç vermeyeceksin. Bunu vermiyorsan verme ki olsun. Ama veriyorsan bunu da ver.
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