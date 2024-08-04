Erman Toroğlu'ndan Galatasaray için olay yaratacak Büyükekşi açıklaması

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş'ın Galatasaray'ı 5-0 yendiği maçtan sonra olay yaratacak sözler geldi.

Toroğlu, Ekol TV'deki programda Galatasaraylı futbolcuları isteksiz gördüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi söyleyince kızacaklar ama sanki Galatasaraylı futbolcular Büyükekşi'nin gittiğine çok üzülmüşler gibi geldi bana.

Mourinho geldikten sonra Türkiye'de kimyalar bozuldu. Mourinho'nun şekli, kafa yapısı, hareketleri çok farklı. Galiba Galatasaraylılar Portekizli hoca ile rekabet edecek teknik adam arıyor."

Toroğlu, programda TFF'den kendisine teklif geldiğini de belirtti ve "İbrahim Hacıosmanoğlu MHK Başkanlığı teklif etti, kabul etmedim" dedi.



