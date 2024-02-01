Erman Toroğlu'ndan o isme zehir zemberek sözler: Galatasaray'da veresiye oynuyor

Sky Spor Youtube kanalına konuk olan Erman Toroğlu Galatasaray’daki son gelişmeleri değerlendirdi.

Galatasaray’ın transfere ihtiyacı olduğunu söyleyen Toroğlu, "Sol bek sıkıntıydı, Sacha Boey gitti, sağ bek de gerekiyor İki tarafta da devşirme oyuncular var Bu bölgelere adam lazım Galatasaray transfer yapmazsa Avrupa'da zorlanır ama ligde şampiyonluk yarışını götürür" dedi.

Kadro mühendisliğinin yanlış olduğunu belirten Toroğlu, "Galatasaray'ın sezon başında yaptığı transferlerle kadro mühendisliği hiç tutmadı. 1-2 adamdan hiç verim alamadılar. Devre arası transfer yapmak, doğru oyuncu bulmak zordur" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi’ni Boey’in gidişinde büyük payı olduğunu söyleyen Erman Toroğlu, "Boey, Şampiyonlar Ligi'nde oynamasa Bayern Münih'e satılmazdı Avrupa kupası maçları bu anlamda önemli. Oyuncularını vitrine koyuyorsun" Dedi.

Halil Dervişoğlu’nun performansını yetersiz bulan Toroğlu "Dünya yıldızı Icardi yok, Bakambu Afrika'da, Halil Dervişoğlu sahada geziniyor Veresiye oynuyor. Teknik adam sana formayı vermez, sen alırsın. Şans geldi, değerlendiremiyor" Diyerek sözlerini noktaladı.