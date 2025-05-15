Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk yorumu

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Erman Toroğlu'ndan Okan Buruk yorumu

Yorumcu ve eski hakem Erman Toroğlu Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un şansından bahsetti.

Galatasaray, 63. Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek 19. kez zafere ulaştı.

"OKAN BURUK İKİ YIL ICARDI'NIN BU SENE DE OSIMHEN'IN SIRTINA BİNDİ"

Maçı yorumlayan Erman Toroğlu "Sezonun iki kupası da sahibini buldu. Bazı insanlar şanlı doğarlar bazıları şanssız doğarlar. Bazen şansı insan kendisi yaratır. Ama şans insana bir defa kesin geliyor. Onu kaçırırsan bir daha yakalayamazsın. Bazen ikinci kez geliyor. Bazen çok ender üçüncü kez geliyor.

Okan Buruk, iki yıl Icardi'nin sırtına bindi gitti; bu sene de Osimhen'in sırtına bindi, gitti. Al Osimhen'i ne olacağı belli olmaz. Al Icardi'yi ne olacağı belli olmaz." ifadelerini kullandı.

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