Erman Toroğlu'nu Karagümrük Beşiktaş maçında kızdıran karar: Tek kelimeyle ayıp

Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Beşiktaş-Karagümrük maçının hakemi Erkan Özdemir'i Salih Dursun'la girdiği pozisyon sonrası Necip Uysal'a kart çıkarmaması nedeniyle eleştirdi.

Salih Dursun da pozisyonla ilgili maçtan sonra şu ifadeleri kullanmıştı:

"Şimdi bir pozisyon var golden önce kulağımı patlattı Necip. Çok iyi de arkadaşım. Hakem 'görmedim' dedi. Bütün herkes de görmüştür. 2 dakika önce aynısı yaptım ve sarı kart yedim. Necip'in de sarı kartı var. O pozisyondan sonra gol oldu. Çok üzgünüm. Sonuçta Salih Dursun forvet oynadı diyoruz, bir emek var. Takım bütün her şeyini ortaya koydu, mücadelemizi ettik. Tabii bazen insan üzülüyor böyle olmasına. Emeğin karşılığında en azından adaletli davranılması gerekiyor. Orayı görüp, bu tarafı görmemek hepimizi üzüyor. İnşallah bir dahaki maçlarda bunu yaşamayız. "

Toroğlu karşılaşma sonrasında ATV Spor'da katıldığı programda sarı kartı olan Necip'in bir sarı kart daha görerek oyundan atılması gerektiğini ileri sürdü.

Toroğlu, hakem Özdamar'ın pozisyonu gördüğünü ileri sürerek, "Tek kelimeyle ayıp. Döndü gördü oynattı. Kabak gibi vermedi. İkinci sarı karttan kırmızı olmalıydı. Bu bizlik değil RTÜK'lük" dedi.