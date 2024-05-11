Erman Toroğlu'nun görevi sona erdi

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Erman Toroğlu'nun görevi sona erdi
Erman Toroğlu'nun uzun süredir sürdürdüğü görevi sona erdi.

Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, uzun süredir fahri trafik müfettişiydi.

Fahri Trafik Müfettişleri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Tülay Korkmaz, Kanal D Ana Haber Bülteni'nde yaptığı açıklamada Toroğlu'nun görevinin sona erdiğini açıkladı.

Fahri trafik müfettişliğine 70 yaş sınırı getirildiğini söyleyen Korkmaz şu ifadeleri kullandı:

"Biz para karşılığı değil gönüllü olarak gördüğümüz cezaları yazabiliyoruz. Bunu devlet belirliyor bize. 70 yaş sınırı geldi ve artık senede 2 defa eğitim olacak. Buna katılmayanların müfettişliği iptal olacak. Kasti işlem varsa bunların da müfettişliği iptal oluyor."

Erman Toroğlu'nun 70 yaş kriterine takıldığını belirten Korkmaz, aynı zamanda ünlü oyuncu Metin Akpınar'ın müfettişliğinin de aynı nedenle iptal edildiğini belirtti.

Toroğlu 75, Akpınar ise 82 yaşında.

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