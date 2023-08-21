Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı

Kanal D'de yayınlanan "Evrim Akın ile Ev Gezmesi" programına Bodrum’da yaşadığı lüks evin kapılarını açan hakem yorumcusu Toroğlu'nun yatak odasından çıkanlar izleyenleri şaşırttı.

Evine hırsız girmesi ihtimaline karşı her önlemi alan Toroğlu, baş ucundaki göz yaşartıcı sprey ve Afrika'dan getirttiği ahşap tokmakla kendisini koruyor.

Ünlü ismin çekmecesinde ayrıca Güney Kore'den aldığı açılır kapanır bir de cop dikkat çekti.

Güvenlik için alınan tüm bu malzemeler karşısında oldukça şaşıran programın sunucusu Evrim Akın, şaşkınlığını gizleyemedi.

Evrim Alkın, Erman Toroğlu’na "Ben yaşayamam böyle, stres olurum" ifadelerini kullandı.