Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu

Spor medyasının duayen ismi eski hakem ve spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu.

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu yeni adresinde yazılarını okuyucularıyla buluşturacak.

Türk futbolunun önde gelen isimlerinden Erman Toroğlu, Sözcü Gazetesi’nde yazacak.

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Toroğlu'nun, 19 Aralık’tan itibaren Sözcü Gazetesi’nde yazmaya başlayacağı açıklandı.

ERMAN TOROĞLU KİMDİR?

Erman Toroğlu 24 Kasım 1948 tarihinde Mersin'de doğdu. Türk eski futbolcu ve hakem, futbol yorumcusu, televizyoncu ve spor yazarı.

Ankara Atatürk Lisesi'nden mezun oldu.

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Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler fakültesi İktisat bölümünde tamamladı.

Gençlerbirliği'nde başlayan futbol hayatına sırasıyla Ankara Güneşspor, Mersin İdman Yurdu ve uzun yıllar kaptanlığını yaptığı MKE Ankaragücü'nde devam etti.

Futbolculuktan sonra hakemliğe başladı, FIFA kokartı aldı. Cavit Çağlar'ın davetiyle siyasete girdi ve 1991 seçimlerinde, hocası Aydın Güven Gürkan'ın karşısına Mersin'de DYP'den aday oldu.

Şansal Büyüka ile uzun yıllardır önce Show TV ve ardından Lig TV'de yayınlanan Maraton adlı programda yorumculuk yaptı.

Hürriyet gazetesinde yazarlık yapan Erman Toroğlu, 2010-2013 yılları arasında Telegol'de futbol yorumculuğu yaptı.

2015 yılının başlarında TRT Spor kanalında yorumculuk yapmış fakat kısa bir süre sonra çeşitli nedenlerden dolayı kanaldan ayrılmıştır. Şimdilerde ise maç sonralarında Ekol TV'de yorumculuk yapıyor.

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