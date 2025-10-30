Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Ermenek-Güneyyurt Beldesi yolunda meydana geldi. Serdar Güler'in (21) kontrolünü yitirdiği 70 ABT 985 plakalı otomobil, bariyerleri yıkıp, şarampole uçtu.

Kazada sürücü Serdar Güler ve yanındaki arkadaşları Samet Tezcan (21), Serhat Ergin (21) ve Mehmet İnce yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet İnce, yaşamını yitirdi. Samet Tezcan'ın hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.