Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Ermenek-Güneyyurt Beldesi yolunda meydana geldi. Serdar Güler'in (21) kontrolünü yitirdiği 70 ABT 985 plakalı otomobil, bariyerleri yıkıp, şarampole uçtu.

Ermenek’te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 1

Kazada sürücü Serdar Güler ve yanındaki arkadaşları Samet Tezcan (21), Serhat Ergin (21) ve Mehmet İnce yaralandı. İhbarla kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ermenek’te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 2

Yaralılar, ambulanslarla Ermenek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mehmet İnce, yaşamını yitirdi. Samet Tezcan'ın hayati tehlikesinin de devam ettiği belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme sürüyor.

Ermenek’te feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı - Resim : 3