Ermeni asıllı Fransız güreşçi Olimpiyatlardan neden çekildiğini itiraf etti

Greko-Romen 67 kg kategorisinde Fransa'nın bir numaralı güreşçisi olan Snjoyan, geçen hafta yaptığı açıklamada Bakü'de yapılacak Avrupa Elemeleri'ne katılma kararından vazgeçtiğini açıklamıştı.

Omuz sakatlığı nedeniyle 2023 Dünya Şampiyonasını da kaçıran Snjoyan'ın neden böyle bir karar aldığı merak ediliyordu. Genç oyuncu sonunda sessizliğini bozarak aldığı karar hakkında açıklamalarda bulundu.

22 yaşındaki Ermeni asıllı güreşçi yaptığı açıklamada "Azerbaycan topraklarına giren her Ermeni geri dönmeme riskiyle karşı karşıyadır. Bunu söyleyen ben değilim, hayat bunu gösterdi. Dürüst olmak gerekirse, bu anlaşılabilir bir durum. Son zamanlarda Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki gerilimi takip ediyorsanız, durum gerçekten karmaşık. Hiçbir Ermeni, Azerbaycan'a gitmiyor ve tam tersi de geçerli" diye konuştu.

2001, Yerevan doğumlu Snjoyan, kariyerine Ermenistan'da başladı. On yıl önce Fransa'ya sığındı ve Fransız Milli Güreş Takımı için yarışma kararı aldı. Fransız Güreş Federasyonu tarafından kendisine ekstra güvenlik sağlanmasına dair söz verilmesine rağmen genç güreşçi Avrupa Elemelerinden çekilmesini "kariyerinin en zor kararı" olarak nitelendirdikten sonra "Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştım. Bunun benim başıma geldiğini sanmıyorum, başkalarının başına geliyor. Ve başımıza geldiğinde, dürüst olmak gerekirse, bununla başa çıkmak kolay değil. Bir yanda aileniz, diğer yanda hayaliniz ve onlarca yıldır akan alın teriniz var. Ailemi ilk sıraya koymaya karar verdim" diye konuştu.

Snjoyan, Bakü elemelerinden vazgeçerek yerini Cuma günü Bakü'de finale çıkarak Olimpiyat biletini cebine koyan Fransa Milli Güreş Takımı'nın iki numaralı sporcusu Mamadassa Sylla'ya kaptırdı.