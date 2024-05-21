Ermeni Milletvekili Bozkurt işareti yapıp fotoğraf çektirdi

Ermenistan Başbakanı olan Nikol Paşinyan’ın partisi olan Sivil Sözleşme Partisi Milletvekili Vilen Gabrielyan alkollü iken çektirdiği fotoğrafta bozkurt işareti yaptırdı. Gabrielyan’ın pozu Ermenistan medyasına bomba gibi düştü.

Aslen Bakü doğumlu olan Gabrielyan’ın pozu Türkiye’de de gündem oldu. Sosyal medyada Ermeni Milletvekilinin bozkurt pozu çokça konuşuldu.

AZERBAYCAN’DA YAŞAMAK İSTİYOR

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de doğan Ermeni Milletvekili Vilen Gabrielyan, Azerbaycan’da güvenliğinin sağlanması halinde başkent Bakü'ye taşınmak istediğini açıklaması ile gündem olmuştu.

"Azerbaycan güvenliği sağlarsa Bakü'ye gidip orada yaşamak isterim" diyen milletvekili, Ermenistan'da yaşayan Azerbaycan Türklerinin de yurda dönmesi gerektiğini ifade etmişti.

"BİRBİRİYLE SAVAŞAN VE SONRA BİRLİKTE YAŞAYAN BİRÇOK DEVLET VAR"

Paşinyan’ın partisinde milletvekili olan Gabrielyan, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki Karabağ savaşından sonraki ilişkileri de ele alarak, "Dünya yeni değil, birbiriyle savaşan, sonra barış içinde yaşayan birçok devlet var" şeklinde konuşmuştu. Bununla beraber karşılıklı olarak Ermeni ve Azerbaycan Türkü vatandaşların kendi memleketlerine dönmesi gerektiğini aktarmıştı.