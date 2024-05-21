Ermeni palavraları için 'soykırım' diyen Biden 'İsrail Gazze’de soykırım yapmıyor' dedi

24 Nisan’da sözde Ermeni soykırımını savunan ve Ermeni palavraları için “soykırım” ifadesini kullanan ABD Başkanı Joe Biden, geçtiğimiz gün Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında verdiği tutuklama talebine tepki gösterdi.

Beyaz Saray’da gerçekleştirilen Yahudi Amerikan Miras Ayı etkinliğinde konuşma yapan Biden, Kararı, kararı kınadığını ve kabul etmediğini iletti ve İsrail’in Gazze’de soykırım yapmadığını savundu.

Biden, "Gazze'de olan şey soykırım değil, bunu reddediyoruz" ifadesini kullanırken, İsrail ve Hamas arasında bir denklik olmadığını ifade etti. ABD’nin İsrail’e olan desteğinin sarsılmaz olduğunu vurgulayan Biden, "Her zaman İsrail'in güvenliğine yönelik tehditlere karşı onlarla birlikte duracağız" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da, Uluslararası Ceza Mahkemesi kararı hakkında yaptığı açıklamada, başsavcının "İsrail'i Hamas'la eşdeğer tutmasını temelden reddettiğini" ifade etmiş ve bu adımın ateşkes çabalarını tehlikeye atabileceğini iletmişti.

ICC Başsavcısı Karim Khan, tutuklama emri istediği kişilerin en az 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezai sorumluluk taşıdığına inanmak için makul gerekçeler olduğunu belirtti.

Khan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında “Filistinlilere karşı savaş ve insanlık suçu işlediklerine dair yeterli kanıt bulunduğu” gerekçesiyle tutuklama talebinde bulundu ve başsavcı, yine savaş suçu nedeniyle Hamas'ın Gazze Şeridi’ndeki lideri Yahya Sinvar’ın yanı sıra Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ve Hamas’ın askeri kanadı olarak bilinen İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın lideri Muhammed El Masri'nin de tutuklanmasını istedi.

Lahey’de bulunan ICC, son 3 yıldır İsrail'in işgal altındaki topraklarda gerçekleştirdiği eylemleri ve son zamanlarda Hamas'ın eylemlerini de soruşturuyor. ICC yargıçları, ellerindeki delillerin tutuklama emri çıkartmak için yeterli olup olmadığına karar verecek.

Başsavcı Khan’a göre, mahkeme, ICC’ye taraf olmayan İsrail vatandaşlarının taraf bir devlet olan Filistin topraklarında işledikleri suçları yargılama yetkisi bulunuyor.