Ermenistan'ın Eurovision şarkısı "Jako" Kemal Sunal'ın film jeneriğine benzetildi

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Ermenistan'ın Eurovision şarkısı "Jako" Kemal Sunal'ın film jeneriğine benzetildi
Eurovision'da Ermenistan'ı temsil eden Ladaniva grubunun seslendirdiği "Jako" şarkısının melodisi, Kemal Sunal'ın Şaban Oğlu Şaban filminin jeneriğine benzetildi. Sosyal medyada hızla yayılan bu benzetme, ilgi çekti.

Eurovision 2024 yarışmasında Ermenistan'ı temsil eden Ladaniva grubunun seslendirdiği "Jako" şarkısı, ilginç bir benzetmeye konu oldu. Şarkının melodisinin, Türk sinemasının unutulmaz ismi Kemal Sunal'ın başrolünde olduğu Şaban Oğlu Şaban filminin jeneriğine benzediği sosyal medyada sıkça paylaşıldı.

Özellikle film müziğiyle tanınan ve Türk sinemasının klasiklerinden biri haline gelen Şaban Oğlu Şaban'ın jeneriği ile "Jako" şarkısının melodisi arasındaki benzerlik, dikkat çekiciydi. Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, "Jako" şarkısının melodisinin film jeneriğiyle neredeyse aynı olduğu ve bu benzerliğin tesadüf olmadığı yönünde yorumlar yapıldı.

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