Erol Bulut Milli maçta Türkiye'yi tutmayacağını açıkladı

Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, Cardiff'te Galler ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nı zorlu bir atmosferin beklediğini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Erol Bulut Milli maçta Türkiye'yi tutmayacağını açıkladı

Erol Bulut, UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu son maçında yarın Türkiye'nin rakibi olacak Galler'in, Cardiff City ile birlikte kullandığı tesislerde AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

A Milli Futbol Takımı'nın, Almanya'yı mağlup ettiği karşılaşmada çok iyi bir oyun ortaya koyduğunu belirterek sözlerine başlayan Erol Bulut, "Almanya maçını izledim, çok gururlandım. Kendi evimizde oynamış gibi olduk. Stadın yarısından çoğunu Türk taraftarlar doldurmuştu. İyi bir performansla maçı 3-2 kazandık. İyi oynadığımız bir mücadele oldu. Türk Milli Takımı zaten bu seviyede olmak zorunda. O kalitemiz, yeteneğimiz var." dedi.

Takımının da maçlarını oynadığı Cardiff City Stadı'nda, Türkiye'yi zorlu bir atmosferin beklediğinin altını çizen Bulut şöyle konuştu:

"Galler-Türkiye maçını basın toplantılarında Gallerli gazeteciler de birkaç kez sordular, ben de ‘Evet önemli maç ama ondan daha önemlisi sizin Ermenistan maçınız. Ermenistan maçını kazanmanız gerekiyor ki bizim maç, sizin adınıza önemli hale gelsin’ dedim. Nitekim öyle oldu, berabere kaldılar. İsteğimiz grubu lider olarak tamamlamak, o yüzden salı günü Montella iyi bir 11’i sahaya sürüp galip gelmek isteyecektir. Beraberlikte de lider bitirmiş oluyoruz, en azından beraberlik diyelim. Güzel maç olacağını düşünüyorum, Galler kötü bir takım değil. Genellikle 5-3-2 sisteminde oynuyorlar. Bize karşı da o sistemde sahaya çıkacaklarını düşünüyorum. Kendi evlerinde iyi performans gösteriyorlar. Hırvatistan’ı burada 2-1 yendiler, ben de o maçtaydım. Zaten birkaç gün önce biz yenince, Hırvatistan o moral bozukluğuyla buradaki maçı da kaybetti. Güzel bir maç olacak, atmosferi mükemmel olacak, onu şimdiden söyleyebilirim. Taraftarları gerçekten çok iyi. Milli takıma gelen taraftarların yüzde 70’i bizim Cardiff’in taraftarı. Atmosfer açısından güzel bir maç olacak."

İNGİLİZ BASININA KONUŞTU: TARAFSIZIM

İngiliz basınına açıklamalarda bulunan Erol Bulut, "Ben yarın akşam tarafsız olacağım" dedi.

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