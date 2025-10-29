Ziraat Türkiye Kupası’nda 3. tur heyecanı Corendon Airlines Park’ta oynanan Antalyaspor–Bursaspor maçıyla devam etti.

Ev sahibi ekip, 36. dakikada Ramzi Safuri’nin penaltı golüyle öne geçti ve devre arasına 1-0 üstünlükle girdi.

İKİNCİ YARIDA FARK GELDİ

Antalyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. 48. dakikada Tomas Cvancara farkı ikiye çıkarırken 60. dakikada Yohan Boli skoru 3-0'a getirdi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmadı ve Antalyaspor 3-0'lık skorla Bursaspor'u geçerek Türkiye Kupası’nda adını 4. tura yazdırdı.

EROL BULUT’TAN İLK ZAFER

Antalyaspor’un yeni teknik direktörü Erol Bulut, takımının başında çıktığı üçüncü maçında ilk galibiyetini elde etti.

Bulut yönetimindeki Antalyaspor, ligde daha önce Gaziantep FK ve Başakşehir karşısında sahadan mağlup ayrılmıştı.

Kupada alınan bu galibiyet, çıkış yakalamak isteyen Antalyaspor için moral oldu.