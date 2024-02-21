Erol Bulut sona yaklaştı

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut sona yaklaştı
İngiltere Championship'te Erol Bulut yönetimindeki Cardiff, kendi evinde Blackburn ile golsüz berabere kaldı.

Championship 29. hafta erteleme maçında Cardiff, sahasında Blackburn ile mücadele etti.

Cardiff Stadyumu'nda oynanan maçta gol sesi çıkmadı ve maç 0-0 bitti.

Erol Bulut'un takımı Cardiff, ligde 4. maç üst üste galibiyet alamadı.

Ev sahibi ekip 5 maçta 3 kez yenildi.

Bu sonuçla Cardiff puanını 41'e yükseltti, ancak play-off potasından uzak kaldı.

İngiliz basını Erol Bulut'un zor günler geçirdiğini yazdı.

Blackburn Rovers da 38 puana ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Cardiff, Stoke City ile deplasmanda karşılaşacak.

Blackburn ise Norwich ile evinde oynayacak.

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