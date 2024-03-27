Erol Bulut uzatıyor

Kaynak: Haber Merkezi
Erol Bulut uzatıyor
Cardiff City'nin teknik direktörü Erol Bulut, takımın eski oyuncusu ve antrenörü Sol Bamba'dan övgü dolu sözler aldı.

Bamba, "Cardiff, kaliteli bir teknik direktör kazandı" dedi.

Bamba, Bulut'un oyun anlayışını takdir ettiğini belirterek, "Eğer Cardiff'e bir öneride bulunacak olsam, Erol Bulut'la sözleşme yenilemelerini tavsiye ederim" ifadesini kullandı.

Bulut'un sözleşmesinin uzatılmasının önemine dikkat çeken Bamba, "Bir şeyler inşa etmek istiyorsanız, istikrara ihtiyacınız var. Bu yüzden yeni bir sözleşme imzalamalarını öneririm" diye konuştu.

İngiliz basını Bamba'nın bu açıklaması sonrası "Erol Bulut Cardiff'le sözleşme uzatmaya yakın" ifadesine yer verdi.

Bu sezon başında Cardiff City'nin başına geçen Bulut, takımı Championship'te 53 puanla 11. sıraya taşıdı. Bulut'u öven Bamba, geçmişte Trabzonspor için de ter dökmüştü.

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