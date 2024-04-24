Erol Bulut yapayalnız kaldı

Düzenleme: Aytunç Akın
Erol Bulut yapayalnız kaldı
Türkiye'yi Premier Lig'de temsil eden Erol Bulut'tan büyük bir başarı daha geldi.

Cardiff City'nin başarılı teknik direktörü Erol Bulut'un öğrencileri Championship'in 44. haftasında rakibi Southampton'ı son dakika golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Cardiff'in bu görkemli zaferinin mimarı Erol Bulut'un başarısı taraftarların seçimiyle taçlandı.

ZİRVEDE TEK BAŞINA

24 takımlı Championship'te haftanın teknik direktörü seçilen Erol Bulut oylamadan farklı bir şekilde önde çıktı.

Türk teknik adam zirvede büyük farkla yalnız kaldı.

Cardiff City, Erol Bulut'un önderliğinde 90+6. dakikada Ashford'un ağları havalandırmasıyla, Southampton karşısında geri dönüşün müthiş hikayesini yazdı ve böylece Türk teknik adama haftanın en iyisi ödülü verildi.

Championship'te 2023- 24 sezonunda Cardiff City'nin başında 48 maçta sahada yer alan Erol Bulut, 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 22 mağlubiyetlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Erol Bulut 1.42 puan ortalamasıyla İngiliz basının dikkatini üzerine çekmeyi başardı.

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