Trendyol Süper Lig ekiplerinden Hesap.com Antalyaspor'da yeni teknik direktör Erol Bulut için, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde imza töreni düzenlendi.

2 yıllık anlaşmaya imza atan Erol Bulut, Antalyaspor'da olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

Şehre inancı olduğundan dolayı Antalya'da bulunduğunu belirten Bulut, "Anadolu kulüplerinde çalıştım. Anadolu kulüplerindeki atmosferi, sıkıntıları biliyorum. Türkiye'de büyüğünden küçüğüne bütün kulüplerde sıkıntılar var" dedi.

"YAPMACIK OLMAYACAĞIZ"

"Sıkıntıları birlikte aşmamız gerekiyor. Sadece benim, ekibimle yapacağım bir şey değil" diyen Bulut, "Yönetici, futbolcular, taraftar ve medya elbirliği yapmamız lazım. Birlikteysek bu birlikteliği göstermemiz lazım. Sadece söylemekle olmaz. Yapacağımız hamlelerle, davranışlarla bunu göstermemiz lazım. Yapmacık olmayacağız. Aidiyet duygusu bende her zaman üst düzeyde. Antalyaspor'un başarısı için elimden ne geliyorsa yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BAZI ŞEYLERİ DEĞİŞTİRMEYE GELDİK"

Takımla ilgili gerekli analizleri yaptıklarını, bazı eksikliklerin olduğunu belirten Erol Bulut, mevcut kadroyla en iyisini sezon sonuna kadar yapmaları gerektiğini dile getirdi ve şunları söyledi:

"İlk hedefimiz ocak ayına kadarki bölüm. Türkiye Kupası her Anadolu kulübünün Avrupa'ya gidebilme yolunda hedefidir. Hem ligi hem de kupayı istikrarlı bir şekilde yürütmemiz lazım. Bir tarafa daha yoğun zaman harcarsanız diğer tarafı kaybedebilirsiniz. Hedefimiz Antalyaspor'u iyi yerlere getirebilmek. Bunun için birliktelik lazım. Gemide bir delik açıldığında birlikte kapatmaya çalışacağız. Kapatmazsak deliğin ikincisi, üçüncüsü açılır. Bazı şeyleri değiştirmeye geldik."

"KAÇTI DİYENLER DEPREMZELERE BENİM KADAR YARDIM ETTİ Mİ?"

Ligde 10-12 takımın aynı seviyelerde olduğuna dikkati çeken Bulut, futbolculara güven aşılayarak performanslarını arttırmak istediğini vurguladı.

Öncelikli olarak ulaşabilecekleri hedefe futbolcuları inandırması gerektiğini dile getiren Erol Bulut, Gaziantep FK deplasmanının zorlu geçeceğini belirtti.

Bulut, "Takımı o maça hazırlayacağız. Depremi orada yaşamıştım. Yeri gelmişken orada benimle ilgili bazı yazılar çıktı. Depremi ailemle, çocuklarımla yaşadım. Hiçbir yerden kaçıp gitmedim. Kulübe ve depremzedelere, 'kaçtı' diye yazanlar benim kadar yardım etti mi acaba! Ben yardımlarımı belgeleyebilirim. Kulübe neler bıraktığımı da belgeleyebilirim. Orada güzel ve kötü günlerimiz oldu. Oraya 3 puan almaya gideceğiz" dedi.

BAŞKAN PERÇİN: HOCAMIZA GÜVENİYORUZ

Antalyaspor Başkanı Rıza Perçin ise geçen hafta içerisinde Emre Belözoğlu ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını hatırlattı ve Belözoğlu'na bu süreçte kendilerine sağladığı kolaylıklar nedeniyle teşekkür etti.

Yönetim kurulu ve Antalya'nın önde gelenleriyle yaptıkları toplantı sonucunda Erol Bulut isminin ön plana çıktığını anlatan Perçin, "Erol hocamız camiamıza hayırlı olur inşallah. Kendisine güveniyoruz. Futbol kariyeri ortada. Başarıları ortada. Disiplini, futbol bilgisi ve ekibiyle çok başarılı olacağına inanıyoruz" diye konuştu.