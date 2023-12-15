Ersan Şen partisini buldu. Görüştüğü siyasiyi açıkladı

Televizyon programlarında sıkça boy gösteren ve son dönemde Maraş’taki depremde yıkılan Ezgi Apartmanı’nın kolonlarını kesen pastanenin kaçak sahiplerinin savunmasını üstlenen Prof. Dr. Ersan Şen, yeni bir parti kuracağını açıklayan Yavuz Ağıralioğlu’na yakınlığını ifade etti.

Birgün Gazetesi'nde yer alan habere göre, Şen, gazeteci İsmail Saymaz’ın kendisine yönelttiği soru üzerine şunları söyledi:

“Sayın Yavuz Ağıralioğlu’nu severim. İyi bir Türk milliyetçisi ve Atatürkçüdür. Kendisiyle görüştük, doğrudur. Henüz bir parti kurduğunu ya da kuracağını duymadım. Eğer birlikte çalışabileceğimiz bir ortam olursa bunu değerlendirmek isteriz. Ben Türk milliyetçilerinin ve Atatürkçülerin mümkün olduğunca bir cephe oluşturmasını arzu eden biriyim. Bu ülkede bunun mümkün olduğuna inanıyorum. Yavuz Bey ile görüşmemizde bazı konuları ele aldık.”

Yeni parti kuracağını duyuran Yavuz Ağıralioğlu ise, partisinde “liyakatli şöhretsizler”in bulunacağını söylemişti. Ağıralioğlu, İsmail Saymaz’a yaptığı açıklamada şöyle demişti:

“Memleketin yetişmiş nice evladı var. Hiçbir taassup ve siyasi parantez bu liyakat alanını engellemeyecek yeni bir siyasi merkez kurmalıyız. Önce bir siyasi merkez, sonra yeni bir siyasi parti olur. Yerel seçimden sonra partinin kuruluşu gerekebilir. Siyaset bugüne kadar şöhretli ve kıymetli adamları yetiştirdi. Bugünden sonra ise nitelikli, işini iyi yapan, liyakatli şöhretsizler sunacağım.”