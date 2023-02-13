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Beşiktaşlı kaleci Ersin depremzede Adil'le görüntülü konuştu

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir otele ailesiyle birlikte yerleştirilen 16 yaşındaki depremzede Adil Güroğlu ile Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu görüntülü olarak görüştü.

Haber Giriş: 13 Şubat 2023 Pazartesi - 21:01
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Ersin Destanoğlu, depremzede Adil ile telefonlaştı

Beşiktaşlı kaleci Ersin depremzede Adil'le görüntülü konuştu
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Çeşme Belediye Spor Kulübünde antrenör olarak görev yapan Doğukan Aktaş, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile yaptığı görüşmede depremzedeleri ilçede ağırladıklarını söyledi.
Bunun üzerine Destanoğlu, Aktaş'a gençlerle görüşmek istediğini iletti.

Aktaş, daha önceden yaptığı görüşmede ailesiyle birlikte Çeşme'de bir otele yerleştirilen ve Beşiktaş taraftarı olan Adil Güroğlu ile Destanoğlu'nu görüntülü görüştürdü. Güroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Ersin, imzalı formasını göndereceği sözünü verdi.

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