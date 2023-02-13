Beşiktaşlı kaleci Ersin depremzede Adil'le görüntülü konuştu

Çeşme Belediye Spor Kulübünde antrenör olarak görev yapan Doğukan Aktaş, Beşiktaş kalecisi Ersin Destanoğlu ile yaptığı görüşmede depremzedeleri ilçede ağırladıklarını söyledi.

Bunun üzerine Destanoğlu, Aktaş'a gençlerle görüşmek istediğini iletti.

Aktaş, daha önceden yaptığı görüşmede ailesiyle birlikte Çeşme'de bir otele yerleştirilen ve Beşiktaş taraftarı olan Adil Güroğlu ile Destanoğlu'nu görüntülü görüştürdü. Güroğlu'na geçmiş olsun dileklerini ileten Ersin, imzalı formasını göndereceği sözünü verdi.