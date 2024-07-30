Ersin Düzen imzayı attı

tv100'den flaş bir transfer haberi geldi.

Spor spikeri Ersin Düzen, Gülseven Medya Grubu'nun Spor Yayınları Koordinatörü olarak göreve başladı.

tv100, Ersin Düzen'in koordinatörlüğünde spor haberleri ve futbol programlarıyla fark yaratmayı hedeflerken, dijital yayıncılığa da yatırım yaparak sektöre yeni bir marka kazandırmayı planlıyor.

1992 yılında yerel bir radyoda program yaparak medya dünyasına adım atan Ersin Düzen, 1997 yılında Star TV'de profesyonel kariyerine başladı. Atv, Ntv, Ntv Spor, TRT 1 ve TRT Spor'da hazırlayıp sunduğu futbol programları ve maç anlatımlarıyla devam eden Düzen, 2021'de dijital yayın dünyasına geçti.

Ünlü sunucu, önce Vole, ardından Sports Digitale YouTube kanallarında programlar yaptı.

tv100, Ersin Düzen'in liderliğinde spor yayıncılığında yeni bir döneme adım atmaya hazırlanıyor.