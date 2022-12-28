Ersin Korkut kilt giydi. Arkadaşlarını kahkahaya boğdu

Yılın iddialı komedi filmleri arasında gösterilen ‘Kutsal Damacana 4’de canlandırdığı tipleme için İskoç eteği giyen Ersin Korkut, seti kahkahaya boğdu.

20 Ocak 2023’te vizyona girecek olan film, Fikret’in yanlışlıkla girdiği papazlık yolunda Vatikan’a kadar yükselmesinin ardından yurda kesin dönüş yaptığı hikayesini konu alıyor.

Senaryosunu Kamuran Süner’in yazdığı, yapımcılığını Polat Yağcı’nın üstlendiği, Poll Films etiketli 'Kutsal Damacana 4’ün yönetmen koltuğunda ise Kamil Çetin oturuyor.