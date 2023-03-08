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KKTC Cumhurbaşkanı topa uçan kafa atmak isterken düştü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın bir okul ziyareti sırasında öğrencilerle futbol oynarken kafa üstü düşmesi sosyal medyada gündem oldu. Topu tutan kaleci Türkiye'de olsaydı "Dış güçlerin adamı" denilirdi.

Haber Giriş: 8 Mart 2023 Çarşamba - 12:07
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Ersin Tatar'ın kafa üstü düşmesi gündem oldu

KKTC Cumhurbaşkanı topa uçan kafa atmak isterken düştü
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Tatar sosyal medya hesabında o anların videosunu paylaştı.
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın sosyal medya paylaşımında, "Bugün öğrencilerle bir araya gelip futbol oynarken futbolun doğası gereği düşmemi bazı haber siteleri yayımlamış. Varsın olsun, ben yine gençlerle oynayım, yine düşeyim, yine kalkayım !" ifadelerini kullandı.

TATAR'DAN ANLAMLI MESAJ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle mesaj yayımlayarak, Kıbrıs Türk halkının toplumsal var oluş mücadelesinden bugüne, yaşamın her basamağında, dünyaya örnek olmuş Kıbrıs Türk kadınının gelecekte de dayanışmanın ve cesaretin sembolü olmaya devam edeceğini, halkın çağdaş norm ve değerlerle yaşamasına, devletin ilelebet payidar kalmasına öncü olmayı sürdüreceğini kaydetti.
Tatar, Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nün, bu yıl deprem felaketinin yüreklerde açtığı yaraları iyileştirmeye çalışılan depremde yitirilen canların hak ve hukukunun peşinden gidilen, milletin fıtratında fazlasıyla bulunan empati, dayanışma, acılara ortak olma, toplumsal birliktelik gibi hasletlere sıkı sıkıya sarıldıkları bir dönemde idrak edildiğine dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Tatar, kadınların sosyal, siyasal ve ekonomik yaşamdaki rolleriyle ilgili hem farkındalık yaratılan, toplumsal cinsiyet eşitliği mekanizmasının çağdaş ve demokratik bir devlet mekanizmasındaki öneminin yeniden idrak edildiği bu önemli günün, eğitimden iş hayatına, siyasetten toplumun her alanına kadınların yeterince söz sahibi olması için devletin tüm kurum ve kuruluşları ile birlikte ortaya konan iradenin kamuoyuyla paylaşıldığı bir gün olduğunu da vurguladı.
 

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