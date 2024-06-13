Ersu Şaşma tarih yazdı. Helal olsun sana

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersu Şaşma tarih yazdı. Helal olsun sana

Ersu Şaşma, Avrupa Atletizm Şampiyonası'nı üçüncü tamamladı. Türkiye böylece sırıkla atlamadaki ilk madalyasını kazandı.

İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'nda milli sporcumuz Ersu Şaşmaz göğsümüzü kabartan bir sonuca imza attı.

Erkekler sırıkla atlama finalinde yarışan Ersu Şaşma, 5.82m'lik atlayışıyla bronz madalya elde etti.

Ersu Şaşma böylece Türkiye’ye bu kategoride ilk büyükler Avrupa Şampiyonası madalyasını getirdi.

Elemelerde 5.25 metreyi pas geçen, 5.45 metreyi ikinci hakkında ve 5.60 metreyi ise ilk hakkında geçerek adını finale adını yazdıran Ersu Şaşma, final yarışmasında 5.35 metreyi ilk hakkında pas geçti.

Ardından 5.50, 5.65 ve 5.75 metreleri ilk haklarında rahatlıkla geçen milli sporcu, 5.82 metre yüksekliğindeki çıtayı ikinci hakkında aşmayı başardı.

Ersu Şaşma, 5.87 metre yüksekliğinde ise başarılı olamadı ve bu derecesiyle yarışmayı üçüncü sırada tamamladı. Ersu, 5.82 metrelik atlayışıyla Oleg Zernikel ile bronz madalyayı paylaştı.

Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 1922 yılında kurulmasından bu yana, Türk sporcular sırıkla atlamada uluslararası arenada madalya kazanma başarısı gösterememişti.

Ersu Şaşma, Olimpiyat, Dünya ve Avrupa Atletizm Şampiyonası'ndaki bu şanssızlığı sona erdirdi.

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ERSU ŞAŞMA'NIN TÜRKİYE ADINA SIRIKLA ATLAMA İLKLERİ

İlk 5.80 ve 5.90 İlk Avrupa U23 madalyası (2021)

İlk Avrupa Salon finali (2021)

İlk Olimpiyat finali (2021)

İlk Dünya şampiyonası finali (2022)

İlk Akdeniz Oyunları şampiyonu (2022)

İlk Avrupa büyükler madalyası (2024)

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