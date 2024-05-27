Ersun Yanal bekleyen kabusu açıkladı. Ali Koç şaşıp kalacak

Trendyol Süper Lig’in 38. Haftasında Galatasaray deplasmanda Konyaspor ile kozlarını paylaştı.

Konya Büyükşehir Stadı’nda oynanan mücadelede sarı-kırmızılılar rakibini 3-1 mağlup ederek 24. Şampiyonluğunu ilan etti.

Bir dönem Fenerbahçe’nin teknik direktörlüğünü de yapan ve sarı-lacivertlilere son şampiyonluğunu yaşatan Ersun Yanal’dan sezona dair ilginç bir yorum geldi.

"GALTASARAY SAHA İÇİNDE KALMAYI BAŞARDI"

Galatasaray’ın Fenerbahçe’nin aksine saha içinde kalmayı başardığını söyleyen Ersun Yanal, "Bir takım 102 puan aldı şampiyon oldu, bir takım 99 puanla ikinci oldu. Böyle bir sezon daha önce yaşanmadı. Galatasaray her ne olursa olsun saha içinde kalmayı başardı" dedi.

"FENERBAHÇE'NİN DEĞİŞİME İHTİYACI VAR"

Fenerbahçe’nin değişime ihtiyacı olduğunu söyleyen Yanal, "Galatasaray seçim yaptı. Farkında mısınız, hangimiz konuştuk? Ligin önemi önüne geçti mi Galatasaray seçimi? Fenerbahçe de yapacak. Fenerbahçe'de hoca adayları çıkartıldı açıklandı. Derbide Galatasaray'ı yendi neredeyse şampiyon olmuş gibi sevindiler. Tamam bileğinin hakkıyla yendin ama bu sevinci bu kadar abartmak bence bu sezonun en büyük hatalarından biri. Şampiyon olmasan da Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışındaki saygınlığı da önemlidir. Fenerbahçe'nin değişime ihtiyacı var. Kurumsal olmaya ihtiyacı var. Bu değişimi yapmazsa bir 10 sene daha şampiyonluğu bekler" ifadelerini kullandı.