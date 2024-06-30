Ersun Yanal Bundesliga dedi

Türkiye U-21 Milli Takımı'nın parlayan yıldızı Livan Burcu'yu kadrosuna katma niyetinde olan Amedspor, şimdi de Irak Milli Takımı'nın futbolcusu Youssef Amyn'i transfer etmeyi hedefliyor.

HERKESİN GÖZÜ ÜZERİNDE

Süper Lig'in son şampiyonu Fenerbahçe'nin eski hocası Ersun Yanal'ı baş antrenör olarak takıma kazandıran ve Hull City'den Adama Traore ile sözleşme imzalayan Amedspor, iddialı transfer hamleleriyle dikkat çekiyor.

ALMANYA'DA OYNUYOR

Bundesliga II ekiplerinden Braunschweig'de top koşturan ve aynı zamanda Türkiye U-21 Milli Takımı'nda da oynayan Youssef Amyn, Amedspor'un son gözdesi.

Almanya U-19 Milli Takımı'nda da yer alan ve sonrasında Irak A Milli Takımı'na geçiş yapan 2003 doğumlu kanat oyuncusuyla anlaşma yolunda ilerleniyor.

PARİS'E GİDECEK

Paris Olimpiyatları'nda Irak'ı temsil edecek olan Essen doğumlu Amyn, daha öncesinde Feyenoord U-21 takımının da bir parçasıydı.