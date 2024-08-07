Ersun Yanal FIFA'dan gelen haberle yıkıldı

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Ersun Yanal FIFA'dan gelen haberle yıkıldı

Ersun Yanal'ın teknik direktörlüğünü yaptığı Amedspor yeni transferlerinden Bruno Lourenço'nun lisansını çıkaramadı.

Amedspor’un yeni transferlerinden Portekizli futbolcu Bruno Lourenço’nun lisans işlemlerinde FIFA engeline takıldığı öğrenildi.

Ankara Kızılcahamam kampında sezon hazırlıklarını sürdüren Amedspor, Süper Lig hedefiyle çalışmalarına devam ederken, bu bürokratik engeli aşmak için yoğun çaba harcıyor.

Amedspor, transfer ettiği diğer futbolcuların lisanslarını sorunsuz bir şekilde çıkartırken, sadece Lourenço’nun lisansında FIFA’dan kaynaklanan bir problem yaşandı.

Kulüp yetkilileri, bu sorunu çözmek için FIFA ile görüşmelerini sürdürüyor ve lisansın ligin ilk maçına kadar çıkarılmasını hedefliyor. FIFA’nın, Lourenço’nun önceki kulübünden bilgi almak için lisans işlemini beklettiği belirtildi.

Amedspor, hafta sonu oynayacağı Fatih Karagümrük maçına hazırlıklarını sürdürürken, ilk iki maçına Bruno Lourenço’dan yoksun çıkacak.

Bruno Laurenço kimdir?
2 Şubat 1998'de Portekiz'in Lizbon şehrinde doğdu.
1.79 boyundaki Laurenço forvet ve sağ kanatta oynayabiliyor.
Geçen sezon Porekiz ekibi Boavista'da forma giyen Laurenço 35 resmi maçta oynadı, 6 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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