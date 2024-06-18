Ersun Yanal Galatasaray'ı kurtardı

Geçtiğimiz günlerde Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor’un başına geçen Ersun Yanal çalışmalarına başladı.

İç transferde hareketli bir hafta geçiren Diyarbakır ekibi 2. Lig’de alınan şampiyonluğun önemli isimlerinden Oktay Aydın, Veli Çetin, Batuhan Tur ve Uğur Adem Gezer ile sözleşme yeniledi.

Böylece takımın kemik kadrosunu korumayı başaran Amedspor’da gözler dış transfere çevrildi.

Amedspor yönetimi Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda transfer harekatına hazırlanırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Ersun Yanal Galatasaray’ın yıldızına talip oldu.

Yanal’ın geçtiğimiz sezon Galatasaray’da sakatlıklarla boğuşan ve istenileni veremeyen Sergio Oliveira’nın transfer edilmesini istediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin takımda düşünmediği Portekizli oyuncu için ilk olarak Eyüpspor iddiaları gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.