Ersun Yanal Galatasaray'ı kurtardı

Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal Galatasaray'ı kurtardı

Amedspor'a imzayı atan Ersun Yanal Galatasaray'ın yıldızını istiyor.

Geçtiğimiz günlerde Trendyol 1. Lig’in yeni ekiplerinden Amedspor’un başına geçen Ersun Yanal çalışmalarına başladı.

İç transferde hareketli bir hafta geçiren Diyarbakır ekibi 2. Lig’de alınan şampiyonluğun önemli isimlerinden Oktay Aydın, Veli Çetin, Batuhan Tur ve Uğur Adem Gezer ile sözleşme yeniledi.

Böylece takımın kemik kadrosunu korumayı başaran Amedspor’da gözler dış transfere çevrildi.

z1ehuirevemo2wbghrm3yq.webp

Amedspor yönetimi Ersun Yanal’ın istekleri doğrultusunda transfer harekatına hazırlanırken sürpriz bir isim gündeme geldi.

Orta saha hattını güçlendirmek isteyen Ersun Yanal Galatasaray’ın yıldızına talip oldu.

Yanal’ın geçtiğimiz sezon Galatasaray’da sakatlıklarla boğuşan ve istenileni veremeyen Sergio Oliveira’nın transfer edilmesini istediği belirtildi.

Galatasaray yönetiminin takımda düşünmediği Portekizli oyuncu için ilk olarak Eyüpspor iddiaları gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

olii.jpg

İlgili Haberler
Fenerbahçe'nin eski hocası İtalyan devine imzayı attı
Milli takım saatler kala yıkıldı
Ahmet Çakar Ertem Şener'i yerle bir etti
Son Haberler
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor Dünya
Tacikistan'da başörtüsü ve sakal yasaklanıyor
Murat Ülker ara verdi Spor
Murat Ülker ara verdi
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti Dünya
Özbekistan gözünü Dünya Ticaret Örgütü üyeliğine dikti
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek Dünya
ABD’de orman yangını. 7 bin kişi tahliye edilecek
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı Dünya
Ermenistan, Belarus Büyükelçisini çağırdı
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek Gündem
Diyanet’ten yurtta israf cihanda israf. Diyanet yurt dışından binlerce öğrenci getirecek
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor Magazin
Ceyda Düvenci’den ayrılan Bülent Şakrak turnayı gözünden vurdu. Yeni yengeye bakan bir daha bakıyor