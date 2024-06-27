Ersun Yanal istedi Koç imzayı attı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Ersun Yanal istedi Koç imzayı attı

Teknik direktör Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Amedspor, Alberk Koç'u kadrosuna kattı.

Teknik direktörlük görevine Ersun Yanal'ı getirip hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Amedspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

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Ersun Yanal'ın belirlediği isimler üzerinden transfer çalışmalarına başlayan Amedspor geçtiğimiz günlerde Adama Traore'yi renklerine bağlamıştı.

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Bir dönem Türkiye'de Hatayspor'da da forma giyen, son olarak Hull City'de oynayan tecrübeli orta saha oyuncusu Amerspor tarihindeki ilk yabancı futbolcu unvanını almıştı.

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Ersun Yanal'ın talebi doğrultusunda bu kez de sol bek oyuncusu Alberk Koç kadroya dahil edildi. Son olarak Manisa FK'da görev yapan 27 yaşındaki sol bek oyuncusu Alberk Koç düzenlenen törenle resmi sözleşmeyi imzaladı. Daha önce Manisaspor, Menemenspor, Çaykur Rizespor, Konyaspor'da da oynama şansı yakalayan Alberk Koç için şu açıklama yapıldı:

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"HOŞGELDİN ALBERK KOÇ!
Daha önce Manisa FK forması giyen sol bek Alberk Koç, artık Amedspor forması giyecek!
İmza töreninde yönetim kurulu üyelerimiz hazır bulundu.
Yeni sezonda TFF 1. Lig'de mücadele edecek olan kulübümüzün başarısı için ter dökecek Alberk Koç'a "Hoş geldin" diyoruz.
Camiamıza hayırlı olsun!"

Bu transfer gelişmesinin ardından Amedspor'da bir imza daha atıldı. Geçen sezon şampiyonluk yaşayan kadroda bulunan Uğur Adem Gezer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandı.

Yapılan açıklamada,"2023-2024 sezonu şampiyonluğumuzda büyük pay sahibi olan profesyonel futbolcumuz Uğur Adem Gezer ile 2 yıllık yeni sözleşme imzaladık!
Kulübümüze bu sene de büyük katkı sunacağını düşündüğümüz Uğur Adem'e, yuvana tekrar hoş geldin diyoruz.
Her iki taraf için de hayırlı olması dileğiyle..." denildi.

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