Ersun Yanal iyilik hareketi başlattı

Beyza Damgacıoğlu
Ersun Yanal iyilik hareketi başlattı
Kendi adını verdiği bir vakıf kuran Ersun Yanal herkese çağrı yaptı.

19 Nisan 2023’te Alanyaspor’daki görevinden ayrıldığından beri herhangi bir takımda çalışmayan Ersun Yanal sessizliğini bozdu.

Kendi adını verdiği bir vakıf kuran ve gençlere kültür sanat ve spor alanlarında destek vermeyi amaçlayan Ersun Yanal bugün düzenlenen Uluslararası İzmir Maratonu’na katıldı.

Ersun Yanal, burada maratona katılan vatandaşlar ile tanışıp gençler için neler yapılabileceğine dair fikir alışverişinde bulundu.

Vakfın faaliyetleri için herkesin yardımına ihtiyacı olduğunu belirten Ersun Yanal sosyal medya hesabından da vakfın bağış sitesini paylaşarak destek istedi.

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Ersun Yanal'ın bu çağrısı kullanıcılar tarafından memnuniyetle karşılanırken bazı Fenerbahçeli taraftarlar Yanal'ı takımın başına geçmesini istediklerini belirtti.

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Ersun Yanal'ın başında olduğu Fenerbahçe 2013-2014 sezonunda Süper Lig şampiyonluğuna ulaşmıştı.

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