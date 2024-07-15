Ersun Yanal tarih verdi

Amedspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, kamp ve transfer sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Süper Lig hedefiyle hazırlıklarını sürdüren Amedspor’un teknik direktörü Ersun Yanal, "Şampiyonlukla birlikte kulüp tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkan Amedspor, Süper Lig hedefine ulaşmak için yoğun bir çalışma içinde.

Bu nedenle, bizi bu amaca taşıyacak kadro yapılanması konusunda her birimimiz titizlikle hareket ediyor. Yönetimimiz başta olmak üzere herkesin tek bir hedefi var, o da bu sezon Süper Lig'e çıkmak" dedi.

Yanal şöyle devam etti: Şampiyonluk yolunda sadece takımın oluşumu değil, tüm futbol altyapısını meydana getirecek ekipmanların hazırlanması ve kurumsallaşma da çok önemli. Bu hedef için herkes yoğun çaba sarf ediyor.

EKSİKLERİ AÇIKLADI

Başarıya ulaşabilmek için öncelikle futbol takımımızın bu yarışta favori olacak ve sonucu alacak güce kavuşturulması gerekiyor. Bu nedenle titiz bir çalışma içindeyiz. Yeni bir takım kuruyoruz ve oyuncuları seçmek, onları bir araya getirmek oldukça koordinasyon gerektiren bir iş. İlk kamp döneminde bu oluşumun üç tanesini tamamladık ve takviye yaptık. Oyuncularımızın çalışma temposu ve iyi niyetlerinden memnunum, ancak sürekli gelişmek ve eksiklerimizi tamamlamak zorundayız.

3 GÜN SONRA KARTEPE

Üç gün sonra Kartepe’de ikinci kamp dönemine başlayacağız ve listemizdeki tüm oyuncuları bir araya getirmek için çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Ligler başlamadan ana kadromuzu bir araya getirip, kısa sürede bir takım olgusunu yaratarak yarışta ipi göğüslemek istiyoruz.

Birçok avantajımız var. Özellikle Amedspor taraftarlarının gösterdiği gayret ve arzu bizi çok heyecanlandırıyor. Bu hareket, Türk futboluna ayrı bir dinamiklik katacak ve sisteme büyük katkı sağlayacak. Yönetim ve teknik kadro olarak uyumlu bir şekilde çalışıyoruz ve sonucu almak için her türlü gayreti gösteriyoruz.