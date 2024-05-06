Ersun Yanal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Sırları ortaya döktü

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Ersun Yanal'dan flaş Ali Koç açıklaması. Sırları ortaya döktü
Teknik direktör Ersun Yanal, Fenerbahçe ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, Beinsports'ta yorumcu olarak katıldığı programda Fenerbahçe'den ayrılış sürecini anlatırken, Ali Koç ve yönetimle ilgili çarpıcı ifadeler kullandı.

2018-19 sezonunda geldiği görevden bir sezon sonra ayrılmasının nedenini anlatan Yanal, şu ifadeleri kullandı:

- İşime karışmaya başladılar. Buna izin veremezdim. Çünkü teknik direktörün işine karışıldığı zaman başarılı olunursa başkan ve yönetim bunu kendi üzerine alıyor. Başarısızlıkta ise suçlu hoca oluyor.

- Fenerbahçe'de başkanın, teknik direktör ve futbolcularından yani oyunun kahramanlarından rol çalmaması lazım. Onların işine saygı göstermeleri gerekir.

- Galatasaray'da lider kim? Okan Buruk. Fenerbahçe'de kim? Ali Koç. Yönetim planını programını yapar, inandığı hocayı takımın başına getirir. İyi yönetimler liderliği hocasına bırakır.

- Mağdur edebiyatı, mağdur edebiyatı. Sürekli tabanına mesaj ver. Sen kendi işletmelerinde böyle davranabiliyor musun? Fenerbahçe böyle gitmez. Değişim şart, değişim artık mecburiyettir.

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